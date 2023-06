Capanno in fiamme

I vigili del fuoco sono intervenuti nella serata di ieri in via don Lorenzo Milani a Monte San Giusto a causa di un incendio di un capanno adibito a magazzino di materiale vario. Le fiamme avevano cominciato ad incendiare anche una catasta di legna che si trovava nei pressi del la struttura. La squadra di Macerata, intervenuta con tre autobotti, ha provveduto a spegnere le fiamme evitando il propagarsi dell’incendio all’abitazione vicina e a mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte.