Oltre 50 accademici da circa 15 Paesi tra cui Francia, Grecia, Inghilterra, Giappone e Singapore per il convegno internazionale in corso ieri e oggi al Polo Pantaleoni, organizzato dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Macerata insieme all’Inalco di Parigi, uno dei maggiori centri in Europa per lo studio delle lingue extraeuropee, con il supporto dell’associazione di lingua Transit e l’Istituto Confucio.

«Sono grato a Inalco – commenta il rettore John McCourt – per aver accettato di co-organizzare il Colloquio Internazionale nella città natale di Padre Matteo Ricci, figura simbolo di quella stessa apertura e contaminazione culturale che caratterizzano questi due giorni. La presenza del presidente Jean-François Huchet è un grande onore per il nostro Ateneo. L’iniziativa ci offre un’opportunità unica per condividere la nostra esperienza e le migliori pratiche nell’insegnamento della lingua e della cultura in ambito accademico».

La conferenza vede come responsabili scientifici Edith Cognigni per Unimc e Thomas Szende per Inalco. A portare il saluto, anche il direttore dei Dipartimento di Studi Umanistici Roberto Mancini. Il tema centrale è stata la costruzione delle competenze linguistico-culturali degli studenti di lingue in contesto accademico, con particolare attenzione alle dimensioni della pluralità linguistico-culturale e identitaria. In particolare, sono stati presi in esame due temi. Il primo riguarda l’influenza dell’ambiente tecnologico e dell’innovazione metodologica sulla qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento. Il secondo è relativo alle questioni simboliche, culturali e politiche, che condizionano le pratiche di chi insegna e di chi apprende.