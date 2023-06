Gradita visita dell’ex attaccante del Milan Daniele Massaro questa mattina nel reparto di Cardiochirurgia pediatrica e congenita dell’ospedale regionale di Torrette (Ancona) per incontrare un suo speciale tifoso e tutti i bambini ricoverati. «E’ venuto a trovarci in reparto un grandissimo campione di calcio . – esordisce il comunicato dell’associazione Un Battito di Ali – Daniele Massaro accompagnato da Theo Tassias è venuto a far visita a tutti i bambini ricoverati nel reparto di Cardiologia e Cardiochirurgia pediatrica e congenita di Ancona diretto dal dottor Marco Pozzi. È stato infatti proprio il nostro primario con la presidente dell’associazione ‘Un battito di Ali Chiara Mormile’ e il direttore Operativo dell’associazione Valentina Felici ad accogliere questo campione. Uno spettinato Pupozzi l’ha accompagnato all’interno delle stanze a salutare uno speciale tifoso che durante la sua degenza in reparto aveva manifestato, mediante La Cartella Giocosa, progetto dell’associazione ‘Un Battito di ALi’ , la sua passione per il Milan».

Daniele Massaro aveva, tramite videochiamate, parlato con il piccolo, incoraggiato a non mollare e promesso che presto lo avrebbe incontrato. Ed oggi ha mantenuto la sua promessa, il fuoriclasse venuto da Milano, non solo ha incontrato il suo speciale tifoso ma ha portato gadget e soprattutto sorrisi a tutti i piccoli cuori birichini ricoverati. «È stato un momento davvero emozionante poterlo accogliere all’interno della sala giochi e poi all’interno del reparto per fare una piacevolissima sorpresa a tutti i piccoli ricoverati e alle mamme. Oggi abbiamo avuto la fortuna di conoscere un vero campione che porteremo nel nostro cuore e sicuramente lui potrà fare lo stesso con il ricordo di quello che ha visto e vissuto oggi con il primario, con il personale della Cardiologia e cardiochirurgia pediatrica e l’associazione un battito di ali».