Venerdì 16 giugno, dalle 17 alle 19,30, il Campus Simonelli Group ospiterà Nicoletta Romanazzi per il secondo appuntamento di Engaging Talks con un intervento dal titolo: “Oltre l’obiettivo. Il mindset della vittoria”.

Nicoletta Romanazzi è una mental coach specializzata in sport coaching e top performance: nota per essere stata la mental coach di Marcell Jacobs (oro nei 100 metri piani e nella staffetta 4×100 metri a Tokyo 2020), ha allenato anche Luigi Busà (medaglia d’oro nel Karate Kumite), Viviana Bottaro (medaglia di bronzo nel Karate Kata), Alice Betto (settimo posto nel triathlon) e Jeannine Gmelin (quinto posto nel canottaggio individuale).

La Romanazzi è anche trainer e facilitatrice di Respiro. Collabora inoltre con le aziende che vogliono portare i principi del mental coaching e del miglioramento di sé nella propria realtà lavorativa.

Venerdì 16 giugno il Campus Simonelli Group (via Carlo Urbani, 5, Belforte del Chienti) apre dunque le sue porte per un incontro in cui sarà possibile ascoltare dal vivo le straordinarie esperienze professionali della Romanazzi. Saranno due ore di racconto e di interazione aperta col pubblico intorno al tema degli ostacoli che quotidianamente si incontrano nella vita professionale di ciascuno e che spesso mettono a rischio il raggiungimento dei propri obiettivi. Insieme a Nicoletta Romanazzi, e traendo spunto dall’eccezionale bagaglio delle sue esperienze, i partecipanti saranno accompagnati alla scoperta di quegli strumenti che possono essere efficacemente messi in atto per comprendere, contenere e vincere le proprie difficoltà professionali.

Per partecipare all’evento è richiesta la registrazione a questo link: registrazione evento campus – Simonelli Group. Il numero dei posti è limitato e le iscrizioni chiuderanno a breve.

Per ogni informazione è possibile contattare Simonelli Group al numero 0733 9501

(Articolo promoredazionale)