Grazie al progetto per il 30 anni di Admo e i service “Il giusto tipo” miscelato con “We Love Earth”, l’Admo Macerata e il Rotaract Club Macerata hanno dato vita a “Il giardino del tempo”: piantumazione di sensibilizzazione alla donazione del midollo osseo, “un albero di vita per la vita”.

Sono stati piantati due tigli all’ingresso del parco giochi di Collevario, in via Giovanni Verga a Macerata, con accanto affisse le targhe celebrative dell’iniziativa.

Per festeggiare l’occasione le due associazioni stanno organizzando per il 10 giugno, tempo permettendo, una piccola manifestazione, che è stata già rimandata dal 21 maggio causa maltempo: un picnic che sarà occasione di divertimento e sensibilizzazione – si legge in una nota firmata da Tania Ripari e Eleonora Salvatori, rispettivamente presidente Rotaract Club Macerata e Admo Macerata -. Si potrà provare a cimentarsi nell’arte della scherma, assaggiare buon vino proveniente dalla Cantina Bastianelli di Macerata, degustare i cestini con le pietanze assemblate dal Conad di Collevario e ascoltare buona musica grazie al dj Set di Gioele Mazza».