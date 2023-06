Tragedia in viale Carradori, a Macerata, anziana si è lanciata dalla finestra della sua abitazione. La vittima è una donna di 88 anni, è precipitata dal terzo piano della palazzina in cui vive finendo in una zona interna del condominio. È successo intorno alle 10 di questa mattina. Sul posto sono intervenuti carabinieri, 118 e polizia locale. Il punto in cui è avvenuta la tragedia è stato transennato. Gli operatori dell’emergenza non hanno potuto fare nulla per salvare la donna. In corso gli accertamenti dei carabinieri.