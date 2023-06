E’ prevista per domani davanti al Gip di Ancona, in carcere a Villa Fastiggi, l’udienza di convalida del fermo per il reato di omicidio nei confronti della 49enne Alessandra Galea che, con un abat jour, è accusata di aver ucciso il 63enne convivente, Fausto Baldoni mentre la coppia si trovava nell’appartamento di via Castelli 56 a Fabriano.

L’uomo era stato trovato morto in camera, nel primo pomeriggio di sabato, dagli operatori del 118 e carabinieri dopo l’allarme lanciato dalla sorella Rita che non lo aveva visto presentarsi a pranzo senza poi nemmeno rispondere al telefono. Da qui, l’allarme lanciato al 112 e la tragica scoperta.

Al momento, l’accusa è di omicidio volontario aggravato dalla coabitazione.

E sempre domani, all’ospedale regionale di Torrette, verrà effettuata anche l’autopsia sul corpo di Fausto Baldoni. Ad occuparsene sarà il medico legale mauro Pesaresi. In questo modo si potrà anche far chiarezza sul numero di colpi sferrati dalla 49enne. Colpi che avrebbero anche provocato una frattura al cranio del compagno.

Proseguono dunque le indagini avviate dal procuratore Daniele Paci, il cui fascicolo passerà ora ai pm Ruggiero Dicuonzo e Valentina Bavai.

Infine, per Alessandra Galea potrebbe essere anche richiesta una perizia psichiatrica visti anche i suoi due precedenti Tso dopo che la sorella gemella uccise la madre.