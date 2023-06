Omicidio a Fabriano nella serata di ieri. Stando alle prime informazioni, una donna di 49 anni ha ucciso il convivente mentre entrambi erano in casa, in via Castelli. Il cadavere è stato rinvenuto intorno alle 20. L’uomo, il 60enne Fausto Baldoni, sarebbe morto dopo aver ricevuto un colpo alla testa che la donna ha sferrato utilizzando un abat-jour, per poi abbandonare l’abitazione.

Sul posto, una volta lanciato l’allarme da parte dei familiari dell’uomo che non riuscivano a sentirlo da qualche ora chiamandolo a casa al telefono, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Fabriano e i vigili del fuoco che hanno dovuto aprire la porta dell’appartamento per far poi entrare i militari che hanno rinvenuto il cadavere.

Sul luogo, dato lo scenario presentatosi, è stato quindi richiesto anche l’intervento dei i colleghi del Nucleo Investigativo. La donna, che è stata rintracciata successivamente in strada, è in stato di fermo per il reato di omicidio e si trova rinchiusa nel carcere femminile ‘Villa Fastiggi’ di Pesaro, in attesa di essere interrogata dal Gip. Interrogatorio che avverrà entro la giornata di mercoledì.

Secondo le indagini, la donna avrebbe dunque ucciso il compagno all’interno dell’abitazione dove entrambi convivevano nella zona centrale di Fabriano. La scoperta del corpo è stata fatta attorno alle 20, e dai primi rilievi è emerso che l’uomo ha una ferita al volto che gli avrebbe provocato la morte. Chiamato il 118, a nulla sono serviti i soccorsi arrivati dall’ospedale Profili. L’abitazione di via Castelli è stata posta sotto sequestro. Sul corpo dell’uomo è stata disposta l’autopsia che probabilmente verrà effettuata già domani.

(Aggiornamento delle 11,08)