Una lite tra condomini, poi uno di loro tira fuori un coltello a serramanico e l’altro riesce a disarmarlo. È successo a Monte San Giusto, verso le 13,30 di oggi in via Verdi. Non si sono stati feriti, sul posto sono stati chiamati i carabinieri. A chiedere l’intervento dei militari della locale stazione sono stati i condomini, preoccupati per l’episodio avvenuto poco prima, e anche l’uomo che è stato minacciato con il coltello. Lui, ex militare, quando ha visto l’altro tirare fuori l’arma, al culmine di una lite, ha reagito riuscendo a disarmarlo. I due uomini avrebbero avuto la lite per questioni legate a lavori nel condominio.

«Siamo scossi per quello che è accaduto – dice che vive nel palazzo -, è preoccupante vedere un condomino arrivare a minacciarne un altro con un coltello a serramanico. Per fortuna nessuno è rimasto ferito» Sul posto sono poi arrivati i carabinieri per accertare l’accaduto.

(redazione CM)