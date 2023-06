Il maltempo non dà tregua a Fabriano. Proprio come una decina di giorni fa, il forte temporale che oggi pomeriggio verso 16 si è riversato nell’entroterra montano ha creato smottamenti lungo la strada provinciale 15 e allagamenti in alcuni locali semiterrati.

pagare le conseguenze stavolta è stata la frazione di Attiggio che non ha retto all’ondata d’acqua piovana. E’ stato necessario l’intervento della squadra dei vigili del fuoco del distaccamento fabrianese, dei carabinieri e della Polizia locale che ha chiuso al transito la Provinciale ma anche via Serraloggia dove oltre alla frane, è caduto un albero che è stato necessario rimuovere.

Le operazioni di soccorso sono andate avanti per più di un’ora, punteggiate di attimi di concitazione tra i residenti che chiedevano aiuto. L’acqua è entrata anche in diversi scantinati e magazzini. I carabinieri, in particolare, hanno interrotto la circolazione per consentire ai mezzi di soccorso di riportare la situazione alla normalità. Piccole frane si sono verificate anche nelle vicinanza della area archeologica di Attiggio e lungo la strada che porta ad Argignano. L’acquazzone stavolta ha invece risparmiato il centro città.

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un nuovo avviso meteo dove è prevista l’allerta gialla per temporali in tutta la regione. L’avviso valido dalle 14 di oggi si protrarrà fino alla mezzanotte di domani.

(Redazione CA)