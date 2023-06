Stava giocando quando ha trovato alcune biglie e ne ha ingoiata una.

Allarme nel primo pomeriggio in un’abitazione in centro ad Ancona. Ad accorgersi del fatto sono stati prontamente i genitori del piccolo che immediatamente hanno chiamato il 112.

Sul posto è accorsa un’ambulanza della Croce Gialla seguita dall’automedica.

Il piccolo, per fortuna, non era in pericolo di vita. Trattato sul posto, è stato accompagnato d’urgenza con un codice di media gravità al Salesi dove è stato preso in cura dal personale medico che ha subito disposto tutti gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non risulterebbero fortunatamente gravi.