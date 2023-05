Si chiude sabato 3 giugno alle 9.30 al ristorante Vitanova, al Lido Cluana, la lunga maratona del festival della transizione ecologica di Civitanova. L’ultimo appuntamento è dedicato al tema del trattamento dei rifiuti, con ospite Rossano Ercolini della best practice di Capannori.

«Sabato festeggiamo la chiusura di questo lungo viaggio e sarà occasione per ringraziare quanti ci hanno accompagnato in questi incontri ma anche per stilare un bilancio di quando detto e fatto – ha detto l’assessore Roberta Belletti – Sette incontri, più di 300 studenti, oltre 30 tecnici del settore, idee e progetti sui quali già stiamo lavorando, per coniugare crescita economica e sostenibilità. E sabato avremo l’onore di ospitare Rossano Ercolini, Premio Nobel alternativo per l’ambiente che ci presenterà il manifesto per la rivoluzione ecologica».

Ercolini è direttore del centro di ricerca Rifiuti Zero del comune di Capannori, presidente di Zero Waste Europe e Zero Waste Italy è tra i principali fondatori della rete nazionale rifiuti zero. La sua storia di attivista e promotore è raccontata in numerosi testi italiani e stranieri tra i quali il libro di testo della Oxford University Press. Insieme ad Ercolino ci sarà anche Franco Ferroni dell’ufficio sostenibilità Wwf Italia e portavoce della coalizione #CambiamoAgricoltura. Durante l’incontro sarà consegnato al liceo Leonardo Da Vinci l’attestato di ambasciatore della transizione ecologica 2023. «Un riconoscimento che intendiamo conferire ogni anno alle scuole – ha detto la Belletti – ma anche alle imprese e ai cittadini che si distinguono per il loro impegno nel diffondere il messaggio della transizione ecologica».