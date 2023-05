Città di Macerata in Festa, cambia la viabilità. Il comandante della Polizia locale Danilo Doria ha firmato un’ordinanza che prevede, nei giorni del 1° e 5 giugno, dalle 7,30 alle 13, in piazza della Libertà, il divieto di sosta con rimozione forzata nell’area di sosta in concessione Apm prospicente alla chiesa di San Paolo per operazioni di montaggio e smontaggio palco. Sabato ci sarà il divieto di sosta con rimozione coatta in via Don Minzoni a partire dall’intersezione con via Zara verso piazza della Libertà, dalle 16,30 all’una del giorno seguente e in piazza della Libertà, su tutta la piazza, dalle 7,30 all’una del giorno seguente eccetto veicoli service dell’organizzazione e operatori di carico e scarico. Sabato, dalle 17,30 all’una, ci sarà il divieto di transito in via Don Minzoni a partire dall’intersezione con via Zara verso piazza della Libertà, eccetto veicoli delle forze dell’ordine, mezzi di soccorso e pubblica utilità.

Domenica vigerà il divieto di sosta con rimozione coatta: in piazza Vittorio Veneto, dalle 14,30 alle 22 (fino al termine manifestazione); in Corso della Repubblica ambo i lati, dalle 15,30 alle 21; in piazza della Libertà, dalle 13,30 alle 21; in piazza Mazzini dalle 8 all’una del giorno seguente, eccetto veicoli di soccorso, dell’organizzazione e operatori di carico/scarico; in Corso Matteotti dalle 15 alle 19; in via Tommaso Lauri dalle 15 alle 19; in Corso Garibaldi dalle 15 alle 19; in piazza Annessione dalle 15 alle 19; in via Crescimbeni dalle 15 alle 19 e in via Don Minzoni, a partire da intersezione con via Zara verso piazza della Libertà, dalle 14,30 alle 21.

Domenica vigerà, inoltre, il divieto di transito in via Don Minzoni, a partire dall’intersezione con via Zara verso piazza della Libertà, eccetto veicoli delle forze dell’ordine e mezzi di soccorso dalle 17 alle 21; in piazza Vittorio Veneto dalle 17 alle 22; in Piazza Mazzini, dalle 19 alle 24. È prevista inoltre la sospensione momentanea della circolazione al momento del passaggio degli sbandieratori lungo il percorso: piazza della Libertà – corso della Repubblica – piazza Vittorio Veneto – via Crescimbeni – via Lauri – corso Garibaldi – piazza Annessione – piazza Garibaldi – corso Garibaldi – via T. Lauri – corso Matteotti – piazza della Libertà. Previsti, sempre per domenica, l’obbligo di svolta a sinistra e conseguente immissione in via Crispi per tutti i veicoli provenienti da vicolo degli Orti giunti in prossimità di piazza Mazzini dalle 19 alle 24; l’obbligo direzione dritto, dalle 17 alle 22, in via XX Settembre / via Ricci; l’obbligo di direzione a sinistra in via Padre Matteo Ricci per i veicoli provenienti da via Santa Maria della Porta e Corso della Repubblica dalle 17 alle 22 e il senso unico alternato a vista, dalle 17 alle 22 solo per veicoli che devono accedere in aree private, in via Crescimbeni nel tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e via XX Settembre, con precedenza per i veicoli in uscita.

Domenica, in via Santa Maria della Porta (tratto dalla “cocolla” a via Basily) prevista l’inversione del senso di marcia da via Padre Matteo Ricci fino a via Basily con direzione obbligatoria dritto per i veicoli in uscita da via Gioberti verso via Santa Maria della Porta-piazza Vittorio Veneto e direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli in uscita da Padre Matteo Ricci verso via Santa Maria della Porta- piazza Vittorio Veneto, eccetto per i veicoli di polizia e soccorso. Prevista, in via Lauro Rossi (tratto senza sbocco alla “cocolla”), l’inversione del senso di marcia, con segnale di “dare precedenza” all’incrocio con via Padre Matteo Ricci per i veicoli provenienti da quella direzione. In via Basily vigerà l’obbligo di svolta a destra con immissione in via Santa Maria della Porta (eccetto residenti). Presente anche il divieto di transito in via Ciccarelli all’incrocio con via Lauro Rossi a eccezione dei messi di soccorso e di polizia. In piazza Nazario Sauro ci sarà il restringimento della carreggiata nella parte di rotatoria verso Porta Picena lasciando la corsia libera per il transito dei veicoli provenienti da via Maffeo Pantaleoni con barriere fisse e mobili.