Investimento a Macerata lungo via Roma, una 85enne trasportata al pronto soccorso. E’ successo intorno alle 10 quando l’anziana stava attraversando sulle strisce pedonali di fronte a Nino Cafè. E’ stata urtata da un’auto ed è caduta a terra, immediati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori dell’emergenza che, prestate le prime cure del caso, l’hanno trasportata con l’ambulanza in codice giallo all’ospedale del capoluogo. Code e rallentamenti in via Roma e via Spalato per il tempo necessario ai soccorsi, sul posto è intervenuta la polizia.