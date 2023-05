Evade dagli arresti domiciliari e va in un bar, arrestato dai carabinieri, intervenuti perché era stata segnalata una lite nel locale. Ora è sottoposto all’obbligo di firma. È successo questa notte a Monte San Giusto. Un 25enne di Civitanova, Sabrino Karoui, residente a Morrovalle, è finito in manette per evasione. Il giovane doveva stare agli arresti domiciliari a Morrovalle, e invece questa notte è stato trovato dai carabinieri in un bar di Monte San Giusto. I militari della stazione di Pollenza e del comando di Monte San Giusto sono intervenuti sul posto, circa trenta minuti dopo la mezzanotte, perché era stata segnalata una lite tra clienti del locale che avrebbero alzato il gomito. I carabinieri non hanno rilevato nulla di particolare, c’erano delle persone che parlavano davanti al bar e hanno controllato loro i documenti. E così è saltato fuori che uno di questi, Karoui, avrebbe dovuto trovarsi ai domiciliari a Trodica di Morovalle. I carabinieri lo hanno arrestato e questa mattina si è svolta la convalida al tribunale di Macerata davanti al giudice Daniela Bellesi. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma, dunque niente più domiciliari per Karoui (come invece chiesto dal pm Francesca D’Arienzo). La direttissima è stata poi rinviata al 14 giugno.

(Gian. Gin.)