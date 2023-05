Uncinetto e introspezione, nasce Mutatio

Intrecciare fili con l’uncinetto e, al contempo, sbrogliare la matassa dei propri nodi interiori. Succede quando una psicologa, una maestra artigiana di uncinetto e tessitura e un’avvocata si incontrano. Nasce così l’associazione Mutatio, una onlus che ha tra i suoi obiettivi la costruzione di percorsi di consapevolezza e cambiamento orientati alla salute e alla socializzazione attraverso la “saggezza delle mani”, costruendo, praticando, appunto, l’antica arte dell’uncinetto.

L’associazione è stata presentata in grande stile venerdì allo chalet Raphael Beach alla presenza di oltre 150 persone. Ad aprire la serata l’avvocata Luisella Cellini che ha illustrato la genesi del progetto: «Nasce da un incontro – ha detto – in cui la relazione e la comunicazione diventano il canale del cambiamento».

Assieme a lei Gabriella Passamonti, maestra di uncinetto che ha fatto di questa abilità artigianale una pratica che porta con sé un valore aggiunto in termini di creatività, socialità e attivismo. «Durante la pratica dell’uncinetto si attivano scambi comunicativi in cui si alternano il silenzio, l’ascolto delle esperienze altrui e a volte il cambio di prospettiva di osservazione delle proprie storie – raccontano le partecipanti – la pratica dell’uncinetto diventa una metafora della vita, in cui le esperienze si intrecciano a formare la trama delle relazioni familiari, sociali e affettive. Ognuno diventa fautore del proprio tessuto, i nodi del passato riemergono per formare nuovi intrecci». Finalità del progetto è quello di organizzare un gruppo di persone che si incontrano settimanalmente per imparare a produrre collane, orecchini, borse, sciarpe con la tecnica dell’uncinetto e al contempo costruire un percorso di cambiamento orientato alla salute, alla socializzazione, all’investimento su di sé.

Dell’associazione fanno parte Gabriella Passamonti (maestra di uncinetto) Luisella Cellini (avvocata), Paola Catini, Eleonora Cireddu, Rosanna Mercuri, Susanna Serantoni, Pierpaolo Rossi (creatore del logo) Sabrina Tosi (psicologa), Sandro Scagnoli (fotografo) e Veronica Fortuna (blog master).

