Finisce fuori strada con l’auto nel parco della pista ciclabile del Castellaro. Incidente fra sabato e domenica a Civitanova dove il conducente di una vettura ha perso il controllo del veicolo ed è uscito di strada lungo via Abruzzo.

La vettura ha superato il marciapiede ed ha percorso ancora qualche decina di metri scivolando lungo la scarpata, nella collina del parco del Castellaro e ha buttato giù, nella discesa, anche una pianta presente nel tragitto, per poi fermarsi in mezzo all’erba alta.

Per fortuna nulla di serio per il conducente che è uscito con le sue gambe dall’auto, abbandonandola in mezzo al parco. Allertati i vigili del fuoco, sul posto sono intervenuti i carabinieri. L’uomo alla guida non ha riportato ferite, ma dovrà provvedere a sue spese alla rimozione dell’auto.