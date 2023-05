Celebrazioni per la festa della Repubblica, demolizione di un edificio in via Rosati e XXIV sagra della bruschetta alla chiesa di Consalvi. La Polizia locale di Macerata ha emesso tre ordinanze.

Il comandante Danilo Doria ha firmato un’ordinanza relativa alla regolamentazione temporanea della circolazione stradale in occasione della cerimonia militare per le celebrazioni della Festa della Repubblica. Il provvedimento prevede, per il 2 giugno, il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza della Vittoria dalle 7.30 alle 10 (eccetto veicoli di Polizia e forze armate), il divieto di sosta con rimozione forzata in viale Martiri della Libertà, valido dalle 7.30 alle 10 sugli ultimi dieci stalli di sosta, sul lato destro a scendere, prima di piazza della Vittoria (eccetto veicoli di Polizia e forze armate), il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza della Libertà valido dalle 7.30 alle 13, il divieto di circolazione in via Don Minzoni (tratto compreso tra via Zara e piazza della Libertà) dalle 10.30 alle 13 per tutti i veicoli (eccetto veicoli di soccorso, forze dell’ordine e pubblica utilità) e il divieto di sosta con rimozione coatta (eccetto i veicoli delle forze dell’ordine) nella parte regolamentata ad Apu, dalle 9 alle 12.30 e comunque fino al termine della manifestazione e la sospensione temporanea del traffico veicolare in piazza della Vittoria, sulla carreggiata prospicente il monumento ai Caduti, durante lo svolgimento della cerimonia, in base alle oggettive esigenze.

Il comandante della Polizia locale Danilo Doria ha firmato anche un’ordinanza relativa alla regolamentazione temporanea della circolazione per l’esecuzione dei lavori edili riguardanti la demolizione di un edificio in via Rosati in programma dal 1 al 6 giugno. Il provvedimento prevede, dal primo al 6 giugno e comunque fino al termine dei lavori con orario 0-24, il divieto di sosta con rimozione coatta in via Tibaldi, in entrambi i lati, fino all’incrocio con via Spalato, il divieto di sosta con rimozione coatta in via Rosati in entrambi i lati, il divieto di sosta con rimozione coatta in via Vanvitelli, sul lato sinistro, negli spazi attigui all’ingresso Anffas tenendo conto della direzione di marcia dei veicoli provenienti dalla bretella di via Resse per agevolare la manovra degli autocarri solo il primo maggio dalle 6 alle 18, il divieto di sosta con rimozione coatta, in via Vanvitelli, in prossimità dell’incrocio con via Spalato solo per il primo giugno dalle 6 alle 18 per due posti auto, il divieto di sosta con rimozione coatta, in via Spalato, in prossimità dell’incrocio con via Vanvitelli, solo per il primo giugno, dalle 6 alle 18 per due posti auto, il divieto di transito in via Rosati, con sbarramento, dal civico 6 fino al civico 15, il doppio senso di circolazione nel tratto di via Rosati da via Vanvitelli fino all’interruzione al civico 15 (consentito solo ai residenti per raggiungere aree private) e il limite massimo di 30 chilometri orari in via Rosati e via Tibaldi.

Il provvedimento prevede, poi, la segnaletica di “dare precedenza e direzione obbligatoria a destra” in via Tibaldi per i veicoli che si immettono su via Spalato e la creazione di una canalizzazione per favorire l’immissione dei veicoli sulla via, il limite massimo di 30 chilometri orari in via Spalato, nel tratto compreso tra piazza Indipendenza e viale Carradori, il restringimento di corsia in via Spalato a partire dall’incrocio con largo Belvedere Sanzio, il transito consentito contro il senso di marcia in via Vanvitelli da via Spalato e la circolazione in retromarcia, in via Rosati da via Vanvitelli, con l’ausilio di movieri debitamente equipaggiati a norma di legge, agli autocarri che debbono recarsi nell’area di cantiere di via Rosati 11.

Il comandante della Polizia locale Danilo Doria ha emesso un’ordinanza relativa alla regolamentazione temporanea della circolazione stradale in occasione della XXIV Sagra della Bruschetta in programma nella chiesa di Consalvi a Macerata nei giorni 1, 2, 3 e 4 giugno. Il provvedimento prevede, nei giorni interessati dalla manifestazione, dalle 16 alle 24, lungo la strada vicinale Mozzavinci Consalvi, l’istituzione del senso unico di marcia con inizio dall’intersezione con la strada provinciale 12 – Rotelli (chiesa di Consalvi), fino all’intersezione con la strada comunale Rotacupa. Il provvedimento prevede anche l’istituzione del divieto di accesso da Rotacupa (intersezione strada Mozzavinci Consalvi).