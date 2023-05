Banda dei bancomat, cinque condanne. La sentenza è arrivata oggi dal tribunale di Macerata. Imputati a vario titolo di tentato furto aggravato e danneggiamento cinque pugliesi: Vito Ferorelli, 48 anni, di Cerignola; Rocco Di Gaetano, 69 anni, di Orta Nuova; Luca Giordano, 29 anni, di Stornara; Carlo Grossi, 34 anni, di Stornara; Alessandro Capelluto, 35 anni, di Stornara.

Due gli episodi al centro del procedimento. Il primo, di cui erano imputati solo Ferorelli e Di Gaetano, era avvenuto ad Apiro nella notte tra il 26 e 27 novembre 2017. I due, secondo l’accusa, avevano tentato di assaltare il bancomat del Credito cooperativo di Apiro, con un congegno esplosivo, la cosiddetta “marmotta”. Il sistema d’allarme dello sportello aveva impedito però che il colpo si concretizzasse. E durante la fuga i due avevano lasciato per strada una serie di chiodi che avevano poi danneggiato gli pneumatici di quattro auto. Il secondo episodio, di cui erano imputati tutti e cinque, era avvenuto invece a Pollenza il 13 gennaio 2018. La banda aveva tentato di assaltare il bancomat di un istituto di credito, con quasi mezzo chilo di miscela esplosiva, e un’ariete composto da manufatti in acciaio. Anche in questo caso il colpo non era andato a buon fine, per l’arrivo delle forze dell’ordine. I sei componenti della banda (per il sesto si procede a parte) erano poi stati arrestati dai carabinieri il giorno successivo a Casette Verdini durante un blitz.

Oggi in aula la pm Francesca D’Arienzo aveva chiesto 2 anni e otto mesi per Ferorelli, due anni e sei mesi per Di Gaetano, due anni e due mesi per Grossi e due anni a testa per Giordano e Capelluto. La giudice Barbara Angelini ha deciso di condannare Giordano e Capelluto a otto mesi, pena sospesa. Gli altri tre sono invece stati condannati a un anno ciascuno, senza sospensione della pena. Gli imputati erano difesi dagli avvocati Luca Froldi, Giovanni Quarticelli, Vincenzo Buonavita, Vincenzo Bufano, Mirella De Finis.

(redazione CM)