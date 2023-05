Si prepara a prendere forma il nuovo allestimento di vicolo Consalvi, nel cuore di Macerata. Il dirigente dei Servizi Tecnici del Comune, l’ingegnere Tristano Luchetti, ha appena firmato la determina di affidamento di forniture ad alcune imprese. Si tratta di 46mila euro a fronte di un intervento che prevede una spesa complessiva di 114mila euro, per larghissima parte finanziata dalla Regione nell’ambito del bando “Contributi per installazioni artistiche di light design per la valorizzazione dei borghi e centri storici”.

Nel dettaglio alla ditta Antrox srl di Ancona è stata affidata la fornitura per 42mila euro di corpi illuminanti, alla ditta Paolo Tasso di Macerata la fornitura di lavorazioni in lamiera tagliata al laser per poco meno di mille euro, alla Vetreria Valdichienti di Tolentino lavorazioni in vetro per 634 euro, alla Plexi srl di Potenza Picena fornitura di specchi e pannelli per duemila euro, alla ditta corridoniana Tecum di Sandra Pinzi applicazioni artistiche per 180 euro. Erano stati 29 i progetti presentati alla Regione nell’ambito del bando e quello del comune di Macerata, a firma dell’assessorato all’Urbanistica guidato da Silvano Iommi, è risultato il migliore. Vicolo Consalvi è una delle zone più caratteristiche del centro storico, collegamento tra via Gramsci e via Matteotti. Il piano era stato elaborato, sul finire del 2020, dai docenti dell’Accademia di Belle Arti Francesca Cecarini, Mascia Ignazi e Rossano Girotti. Il commento di Silvano Iommi: «Un progetto bellissimo. Una novità assoluta per un allestimenti di light design strategy, non un singolo monumento illuminato ma un’intera strada».

