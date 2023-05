Crollo in una palazzina delle case popolari di Civitanova, cede parte di tetto. È successo intorno alle 15 di oggi pomeriggio. È nella palazzina che si trova al civico 1 di via Napoleone Bonaparte, che è crollato parte del tetto, in pratica ci sarebbe stato un cedimento, sulle cui cause saranno svolti accertamenti, e il tetto è caduto nella soffitta. Nel piano immediatamente sottostante la soffitta non vive nessuno, mentre nella palazzina abitano tre famiglie. Nessuno è rimasto ferito per il crollo del tetto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e tecnici del Comune. In base alle verifiche svolte non sono stati riscontrati pericoli per chi vive nella palazzina e la decisione è stata di consentire alle famiglie che vivono nella palazzina di restare nelle proprie case.