E’ arrivata in treno ad Ancona nella serata di ieri e, una volta in città, ha iniziato a girarla a piedi per visitarla. Ma all’improvviso un uomo avrebbe iniziato a seguirla per poi molestarla. E’ quanto denunciato da una giovane di 30 anni, italiana, per cui è stato attivato il “Percorso rosa” per le vittime di violenze sessuali. Individuato e fermato il presunto aggressore.

Durante la sua passeggiata la ragazza ha conosciuto un ragazzo moldavo, suo coetaneo, che le si era avvicinato. Lei, inconsapevole di quello che sarebbe accaduto successivamente, gli ha dato confidenza quel tanto che basta per scambiare due parole, probabilmente anche convinta del fatto che le intenzioni dell’uomo fossero esclusivamente quelle di accompagnarla per farle compagnia durante la sua permanenza in città, avendo capito che si trattava di una turista poiché portava con sé un trolley.

L’atteggiamento del moldavo si è fatto però, con il passare del tempo, sempre più pressante, trasformandosi in qualcosa di decisamente più preoccupante al punto che la ragazza avrebbe cercato di allontanarlo tentando di far perdere le proprie tracce ma senza riuscirci.

Intorno alle 2.30 infatti, in Largo Sarnano al Piano, l’uomo si sarebbe ripresentato, ubriaco, e tra i due sarebbe successo qualcosa dopo che la giovane è stata nuovamente intercettata dallo straniero che probabilmente non aveva mai smesso di pedinarla. Sul posto sono infatti dovute intervenire due Volanti e un’ambulanza della Croce Gialla. Il 112 è stato chiamato da un residente che aveva sentito suonare il citofono insistentemente e, una volta risposto, la richiesta di far intervenire le forze dell’ordine da parte della 30enne.

La giovane, stando a quanto fino ad ora emerso, avrebbe riferito di aver subìto una molestia sessuale dopo che, nei pressi di una siepe, il ragazzo si era messo in mostra masturbandosi per poi raggiungerla e toccarla ripetutamente. Soccorsa e trasportata al pronto soccorso di Torrette, la 30enne è tuttora sottoposta a visite ed accertamenti medici e, come da prassi, è stato avviato il ‘Percorso Rosa’ per le vittime di violenze sessuali.

L’uomo è stato individuato e bloccato dai poliziotti con non poca difficoltà dato lo stato di ubriachezza in cui versava e, nel frattempo, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Indagini sono in corso per ricostruire con esattezza quanto avvenuto nella notte e capire come si siano svolti i fatti.

(al. big.)