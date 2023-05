L’Università di Macerata è stata premiata con la menzione d’onore per il miglior paper nel prestigioso contesto internazionale della Conferenza Ieee Ethics 2023, ospitata dalla Purdue University (Indiana, Usa).

La conferenza, promossa dalla Ieee Society on Social Implications of Technology (Ssit), l’associazione leader mondiale sui temi dell’innovazione tecnologica, in collaborazione con il National Institute for Engineering Ethics, rappresenta un punto di riferimento globale sui temi dell’etica del digitale e dell’intelligenza artificiale e vede il coinvolgimento di eccellenze del mondo accademico, del settore privato, della società civile e delle istituzioni pubbliche, impegnate nell’affrontare le più urgenti sfide etiche, sociali e politiche poste dal progresso tecnologico.

La premiazione, avvenuta lo scorso venerdì, ha coinvolto i professori Emanuele Frontoni e Benedetta Giovanola, le ricercatrici Simona Tiribelli e Marina Paolanti, e la dottoranda Sofia Pansoni, del Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali dell’Università degli Studi di Macerata. Sui temi dell’etica del digitale e dell’intelligenza artificiale, i professori e i ricercatori menzionati svolgono un ruolo di rilievo nel panorama internazionale, già riconosciuto attraverso il finanziamento di progetti di ricerca e insegnamento di prestigio, come, tra i più recenti, la Cattedra Jean Monnet Edit – Ethics for Inclusive Digital Europe, finanziata dalla Commissione Europea. “Siamo davvero felici di questo riconoscimento, che valorizza ulteriormente il lavoro interdisciplinare sui temi dell’etica dell’intelligenza artificiale che stiamo conducendo nel nostro Ateneo; un lavoro che integra competenze tecniche e umanistiche e che ormai risulta ineludibile a fronte delle sfide complesse poste dalla rivoluzione digitale” – condividono gli autori.

La ricerca – Il lavoro, dal titolo “Designing an Ethical Framework for Artificial Intelligence in Cultural Heritage”, sviluppa il primo quadro etico per la progettazione, lo sviluppo e l’adozione responsabili della tecnologie digitali e di intelligenza artificiale per la conservazione, la promozione e la diffusione del patrimonio culturale, e costituisce un progresso significativo verso l’elaborazione di linee guida etiche globali nell’ambito dell’etica dell’intelligenza artificiale nel contesto dei beni culturali.