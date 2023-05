«Abbiamo mantenuto la parola continuando ad investire sul territorio, e sulla scia del grande riscontro a Porto San Giorgio, Civitanova e Fermo era il momento di aprire un negozio anche a Macerata, la mia città». Queste le parole di un’entusiasta Stella Claudia Monachesi alla vigilia dell’inaugurazione del nuovo punto vendita Primadonna Collection in pieno centro storico nel capoluogo, in corso Matteotti 58.

Locali all’interno di un prestigioso palazzo storico, pareti di un intramontabile contrasto nero e bianco, atmosfera delle grandi occasioni: clienti affezionate e nuovi avventori hanno festeggiato con Stella Claudia l’apertura del punto vendita di scarpe, borse, accessori e abbigliamento di tendenza ma anche dallo stile classico, elegante e glam, approfittando di un pomeriggio assolato.

«A voi va il nostro plauso per quello che state facendo, investendo soldi, assumendo personale e portando un patrimonio di fiducia e di speranza nella città ma soprattutto nel centro storico – ha affermato Riccardo Sacchi, assessore al turismo, al taglio del nastro – . Mentre si annota con dispiacere quando un’attività è costretta a chiudere è importante dare ancora più enfasi quando si accende una nuova stella, in una via importante come corso Matteotti. Grazie a voi speriamo che si accendano altre stelle in centro, come di recente è successo per qualche negozio e struttura ricettiva, che i commercianti seguano l’ esempio virtuoso di come si può credere, con i fatti, in un’attività e in una città».

La catena Primadonna Collection realizza prodotti italiani e ha già centinaia di punti vendita in Italia. «Per me è un sogno che si avvera – ha aggiunto Stella Claudia -. L’idea era di creare una rete nella zona con il marchio Primadonna, io e mio marito ci siamo riusciti con grande soddisfazione oltre che con grande impegno. Macerata per me significa moltissimo, è una città bellissima e speriamo di dare un’ulteriore spinta alla rinascita del centro, dove si respira la storia ma anche la freschezza della vita universitaria, basta guardare quanto sono affollati i tanti punti di ristoro presenti. Da oggi durante la passeggiata si potranno ammirare anche le vetrine di Primadonna Collection, ne siamo orgogliosi».

Vastissima la gamma di calzature, soprattutto in pelle, borse, accessori da abbinare per avere uno stile personale che si fa notare. «Il nostro slogan non cambia, “Ogni donna è una Primadonna” perché i nostri prodotti hanno carattere qualunque sia lo stile che si preferisce – ha precisato la titolare, madre di due bambine –. In questo momento stiamo partendo con la linea estiva non solo scarpe ma anche abbigliamento. Presenteremo i nostri outfit mare alla sfilata “Miss Blumare” il 4 giugno in piazza Mazzini. Al nostro team si è aggiunta la giovane ma esperta Silvia Sacchi che è la responsabile del punto vendita a Macerata, di cui tra l’altro è originaria».

«In ogni punto vendita veniamo sempre incontro alle esigenze del cliente con cortesia e affidabilità– ha concluso Monachesi – . Non ci affidiamo al malcontento generale, ci siamo buttati e abbiamo investito in questo progetto in cui crediamo molto e mettiamo l’anima, attraverso una presenza significativa sul nostro territorio nonostante l’e-commerce che ci fa concorrenza. Speriamo che il tempo ci dia ragione».

Primadonna Collection è in corso Matteotti 58 a Macerata. Per informazioni si può contattare il numero 0733 691311. Visitate il sito www.primadonnacollection.com .

(Articolo promo redazionale)