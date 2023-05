Molestie e minacce ad una avvocatessa, condannato a due anni per stalking un cliente. La vicenda riguarda un uomo di Montegranaro, 55enne, che aveva avuto l’avvocatessa come sua legale essendo parte offesa in un processo. Secondo l’accusa l’uomo non avrebbe accerrato l’esito del procedimento (che l’imputato aveva definito con patteggiamento della pena).

A quel punto il 55enne, dice l’accusa, sostenuta dal pm Francesca D’Arienzo, dal 2016 avrebbe iniziato a fare stalking all’avvocatessa. Si sarebbe appostato e presentato più volte sotto lo studio del legale, a Civitanova, e anche al luogo di lavoro del marito dell’avvocato dove il legale va periodicamente per delle pratiche e avrebbe chiesto di parlare con lei e in una occasione avrebbe tenuto in mano una catena di metallo che faceva tintinnare minacciosamente, chiedendo reiteratamente di vedere documenti, telefonando più volte sia al cellulare dell’avvocato che all’utenza dello studio legale.

Inoltre avrebbe fatto un esposto al Consiglio dell’ordine degli avvocati di Macerata lamentandosi dell’operato del legale. E avrebbe anche cercato di far svolgere un controllo fiscale nello studio del legale da parte della Guardia di finanza.

Oggi la sentenza del giudice Francesca Preziosi, che ha condannato a 2 anni l’imputato, con provvisionale di 8 mila euro e sospensione della pena subordinata al risarcimento e a partecipare ad un corso di recupero di sei mesi. Il pm Francesca D’Arienzo aveva chiesto la condanna a 2 anni e sei mesi. L’imputato è assistito dagli avvocati Vando Scheggia e Michele Fabio Tenuta. Il legale era parte civile, assistita dall’avvocato Gabriele Cofanelli. «Sono particolarmente soddisfatto della sentenza – dice l’avvocato Cofanelli -, perché la mia assistita ha subito una situazione particolarmente pesante e avuto una serie di ripercussioni anche a livello di vita personale, importanti».

«Il giudice Preziosi ha messo un punto fermo ad un’odissea iniziata nel lontano 2017 – ha commentato l’avvocatessa -. Un ex cliente mi ha perseguitato per anni con mezzi e modalità disparate che hanno rovinato la mia vita. Questa è una vittoria come donna è professionista».

