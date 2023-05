Auto in fiamme a Piediripa di Macerata, sul posto vigili del fuoco e polizia locale. Il rogo è divampato intorno alle 18,30. La vettura si trovava in sosta in via Tagliamento. In seguito allo scoppiare delle fiamme nella frazione si è alzato un denso fumo nero. E’ durato qualche minuto, poi i vigili del fuoco hanno spento le fiamme. Ingenti i danni alla vettura. Non ci sono stati feriti.