Nuovo look per Appignano con i fondi reperiti dai bandi del Pnrr. Grazie alla capacità dell’amministrazione guidata dal sindaco Mariano Calamita e dagli Uffici comunali nel reperire finanziamenti, Appignano si prepara ad accogliere visitatori e turisti del 2023 con una serie di importanti interventi di riqualificazione del centro storico che prevedono anche la valorizzazione dell’antica arte ceramica.

«Abbiamo programmato numerose opere di miglioramento del nostro borgo storico, senza gravare sul bilancio comunale grazie al successo della continua partecipazione a bandi di gara regionali, nazionali e Pnrr – ha dichiarato il sindaco di Appignano Mariano Calamita – Finanziamenti reperiti che ci permettono oggi di valorizzare le nostre tradizioni d’arte e garantire alla comunità un futuro di modernità e bellezza dove vivere sempre meglio».

Grazie infatti ai finanziamenti del Pnrr reperiti dal Comune per un valore di 130mila euro sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione del Borgo XX Settembre, compresa la zona degli ex bagni pubblici con la sistemazione e riattivazione degli stessi per i cittadini e per i turisti. Obiettivo dell’intervento il miglioramento di tutta l’area del centro storico e in particolare della viabilità pedonale grazie alla realizzazione della nuova pavimentazione in porfido, in linea con lo stile del marciapiede di Borgo XX Settembre e l’abbattimento delle attuali barriere architettoniche. Un percorso centrale che collega i maggiori luoghi di interesse della città. Per favorire il recupero ed il miglioramento degli elementi urbani esistenti, il progetto prevede anche la posa di soglie in travertino per i gradini della scala di accesso pubblico con inserimento di decorazioni in ceramica, la pulitura delle colonne in calcestruzzo esistenti e la sostituzione della vecchia ringhiera in ferro che verrà anch’essa valorizzata con intarsi di ceramiche locali per la promozione della tradizione artistica e artigianale del borgo di Appignano.

L’intervento più significativo dell’area è previsto nella riqualificazione della scalinata pubblica attraverso l’inserimento di decorazioni in ceramica locale in ogni alzata della scala e l’installazione di barre led sotto la soglia di ogni gradino. Oltre alla riqualificazione della scalinata principale, gli stessi interventi saranno previsti per le scale in prossimità dell’incrocio meridionale tra Borgo XX Settembre e via Roma. Sono stati ultimati i lavori per la messa in sicurezza della scarpata di via IV Novembre con la realizzazione di un nuovo muro di contenimento, in calcestruzzo armato, rivestito con la pietra di recupero del preesistente e leggermente arretrato. Un intervento che ha coinvolto anche l’Apm per lo spostamento della condotta fognaria esistente e per l’aumento della portata dell’intero sistema fognario, viste le difficoltà che si sono create in passato con le piogge imponenti. Un’opera resa possibile grazie ai finanziamenti statali ottenuti dai bandi del Pnrr a cui ha partecipato il Comune per un importo di spesa dei lavori eseguiti di 110.000 euro che ha visto anche l’ulteriore contributo della Provincia di Macerata nella sua parte progettuale e di direzione dei lavori. Altra opera di riqualificazione per un’ottimale fruizione da parte dei cittadini è stata la realizzazione di un percorso pedonale che congiunge via Dante Alighieri, e quindi facilità il raggiungimento della scuola Primaria alle famiglie che accompagnano i figli in autonomia, con il nuovo parcheggio di Via Verga. I lavori hanno visto anche l’installazione nella Via Dante Alighieri di un impianto semaforico a chiamata per una maggiore sicurezza nell’attraversamento pedonale. Anche questa opera è stata resa possibile grazie ad un mix di finanziamenti ottenuti dal Comune per un importo di spesa di 86.000 euro con fondi decreto crescita 2021 e fondi di bilancio comunale.