Ilaria Cucchi a Civitanova. La senatrice, vice presidente della commissione giustizia, e attivista per i diritti umani sarà domani pomeriggio Al bar ristorante Koko’s in via Lauro Rossi alle 18 ospite dell’associazione Civitasvolta.

La Cucchi, sorella di Stefano Cucchi, ucciso nel 2009 mentre era in custodia cautelare in carcere, presenterà il suo libro “Il coraggio e l’amore”, la storia travagliata della negazione dei diritti del fratello Stefano. Modera l’incontro l’avvocata Alessandra Piccinini. La sua storia si intreccia con quella di Fabio Anselmo l’avvocato che ha permesso di ottenere giustizia. Indipendente, eletta al Senato si batte ancora a favore dei diritti dei più fragili. Non è la prima volta che la Cucchi arriva a Civitanova: l’ultima presenza risale ad agosto scorso quando incontrò la vedova di Alika Ogorchikwu ucciso da Filippo Ferlazzo lungo corso Umberto I.