di Laura Boccanera

Prima assemblea per il comitato contro l’antenna di via Piceno, a Civitanova. Ieri al primo incontro con i residenti del quartiere il comitato ha illustrato la situazione relativa al potenziamento dell’impianto già esistente e collocato sul tetto di una civile abitazione. La richiesta prevede un potenziamento dell’antenna già esistente e i residenti vogliono vederci chiaro, intimoriti sia dalla presenza svettante dell’antenna che incombe sulle altre case di via Piceno, sia per i potenziali rischi per la salute di un aumento di emissioni.

«Quello di ieri è stato un primo passo – commentano dal comitato – per decidere come comportarci e valutare come poterci muovere. Convocheremo un nuovo incontro faremo richiesta di accesso agli atti per verificare se tutta la documentazione è in regola. E’ evidente che affittare la propria abitazione per ospitare l’antenna sia un diritto, ma questo non deve ledere la sicurezza e i diritti altrui. Siamo intimoriti da questo potenziamento strutturale che di fatto prevede un’antenna più grande che incombe sulle nostre case e che percepiamo come una minaccia. Vogliamo tutelare la nostra salute e vederci chiaro. In caso di calamità naturali come un terremoto o un evento meteo eccezionale come quelli che ormai siamo abituati a vedere siamo sicuri che quell’antenna possa reggere o è troppo pesante per quel tetto?» Al comune e alle istituzioni il comitato chiede trasparenza sugli atti e verifiche sull’iter seguito: «l’obiettivo è capire se il comune può intervenire e come – concludono – ad ogni modo non ci fermeremo e cercheremo di far valere i nostri diritti».