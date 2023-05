di Marco Ribechi

Tornano le lucciole e Enzo Piermarini riapre il suo parco per le visite gratuite alla scoperta dei piccoli insetti luminosi a Montecassiano. La novità dell’anno è il completamento del tunnel sensoriale arrivato a ben 60 metri di lunghezza, una vera e propria casa della biodiversità. Ripartiranno dal 27 maggio a Sambucheto le visite al campo di Enzo Piermarini, ex elettricista con la passione per le lucciole, che ha fatto della sua casa un vero e proprio santuario per la riproduzione di questi curiosi insetti (leggi l’articolo).

In pochissimi anni di allestimento i numeri raggiunti sono davvero alti, ben 1680 visitatori lo scorso anno per un’attrazione che si può ammirare solamente la notte e per non più di tre settimane, il tempo in cui le lucciole sono attive a migliaia. L’attrazione, nata quasi per gioco in nome del sostegno alla natura e alla biodiversità, è ormai conosciuta in tutta la regione e fuori con visitatori che ogni settimana, nel periodo di giugno, arrivano anche da Roma, Bologna, Modena e altre regioni, incluse intere scolaresche. «L’interesse per le lucciole è davvero alto – spiega Piermarini – probabilmente non ci sono molte occasioni per ammirare questi piccoli insetti, capaci di appassionare grandi e piccini grazie alla loro luminosità». Animaletti che amano in particolare il terreno di Piermarini, libero da pesticidi chimici ormai da decenni e ideale come area di accoppiamento.

Proprio la grande presenza di questi insetti ha spinto alcuni anni fa l’uomo ad aprire la sua casa alle visite ottenendo una risposta straordinaria. «Mi piace pensare che lo spettacolo della natura resta sempre il più bello – dice Piermarini – da parte mia io cerco di fare il possibile arricchendo ogni anno la visita con nuove attrazioni (leggi l’articolo)». Questo è il caso del tunnel della biodiversità, che ha raggiunto la lunghezza di circa 60 metri interamente costruito con potature, oppure il pozzo con la corda particolarmente amato dai bambini, il telescopio astronomico per ammirare la luna e le stelle, la casa col pavimento in vetro costruita in un gelso cavo per guardare nel tronco. «In realtà volevo preparare una nuova attrazione che però non ho fatto in tempo ad allestire – racconta l’uomo – quindi preferisco non svelarla. Diciamo che ha a che fare con le piante ma prima di divulgarla voglio prepararla a dovere e temo che sarà disponibile solo il prossimo anno». Nel frattempo però, le lucciole dopo le grandi piogge sono già arrivate.

Come ogni anno le visite possono essere svolte in maniera del tutto gratuita prenotando al numero 338 8379533 per tutto il periodo di accoppiamento delle lucciole ad esclusione delle giornate di pioggia.