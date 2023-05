Hanno terminato ieri la loro attività al Comune di Macerata gli 87 operatori volontari che sono stati impegnati in sette progetti di Servizio civile universale e in due progetti di Servizio civile digitale. Gli operatori, in questi dodici mesi, hanno prestato servizio negli Uffici Cultura e per i progetti Giovaniattivi, Next Step, Percorsi Diversi 2023, Sos Anziani 2023, Un amico a colori 2023 e Un nido accogliente 2023 oltre che per i progetti Social Digit.All e Civic Social Digit.All.

Ieri, all’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti, si è svolta la giornata di saluto durante la quale sono state organizzate delle attività di confronto e racconto della loro esperienza alla presenza del vice sindaco e assessore alle Politiche sociali Francesca D’Alessandro e degli assessori alle Politiche giovanili Marco Caldarelli e alla Cultura Katiuscia Cassetta. L’amministrazione comunale ha poi consegnato agli operatori gli attestati di fine servizio. A partire da domani, 25 maggio, inizieranno il Servizio Civile nel Comune di Macerata 83 nuovi volontari che saranno impegnati in altri sette progetti.

«I volontari hanno prestato servizio in Comune mostrando la loro duttilità e flessibilità e hanno collaborato con passione e impegno nello svolgimento delle attività nelle rispettive sedi – ha commentato l’assessore Caldarelli -. Il Servizio civile, sulla scia della sussidiarietà, rappresenta un servizio per l’ente pubblico e quindi, più in generale, per il nostro Paese. Ai volontari auguriamo di continuare a sviluppare, come hanno fatto in questi dodici mesi, la loro creatività e personalità portando innovazione e novità all’interno delle rispettive attività che hanno svolto».