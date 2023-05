Ripartono le iscrizioni per l’Educamp Coni Macerata e Open day per le nuove famiglie. bambini 5-14 anni. Educamp Coni 2023 è il centro estivo tutto dedicato allo sport, attività multidisciplinari, animazione e al benessere di bambini e ragazzi. Ormai una realtà consolidata nel territorio maceratese, Educamp Coni 2023 si preannuncia davvero ricco di proposte per trascorrere un’estate divertente e spensierata. Come sempre il centro estivo si terrà a Macerata in via dei Velini, antistadio Helvia Recina e si svolgerà dal 12 giugno all’11 agosto, dal lunedì al venerdì. Aperto dalle 7,30 alle 17,30 Il camp è dedicato a bambini, bambine, ragazzi e ragazze dai 5 ai 14 anni.

OPEN DAY – Sabato 27 maggio dalle 11 l’Educamp Coni di Macerata, nella sua sede operativa, datrà modo alle nuove famiglie di visitare il centro estivo e conoscere i dettagli.

COM’E’ EDUCAMP 2023 – Il centro estivo multisportivo e multidisciplinare si avvale del riconoscimento del Coni Marche ed è organizzato dalla A.s.d Yfit. Saranno tantissime le attività, tutte incentrate sul gioco e il movimento, con attenzione anche ad una sana e corretta alimentazione. Lo sport è capace di inglobare una serie ampia di apprendimenti fondamentali per la crescita, come la socializzazione, l’inclusione, la salute, l’educazione alimentare, mettendo i ragazzi al centro del processo formativo.

Educamp 2023 è un centro estivo che riconosce la necessità di vivere all’aria aperta muovendosi, di riscoprire le relazioni, di divertirsi e di stare bene in salute.

La struttura che ospiterà i ragazzi è dotata di pizzetta animzione, sale giochi, sala tv, sala pranzo, bar, parco giochi e impianti sportivi.

I partecipanti potranno usufruire di campi da:

Calcio a 11, campo di calcio a 7, campo di calcio a 5

Basket-volley

Tennis

Padel, beach volley

pista di atletica

campo di bocce

area tiro con l’arco

area scherma

area arti marziali

Saranno poi presenti tutor del CONI laureati in Scienze Motorie dei progetti Scuola Attiva Kids e Marche in movimento, insieme a numerosi animatori.

COME SI SVOLGE LA GIORNATA ALL’EDUCAMP CONI – La giornata al centro estivo si svolgerà dalle 7.30 (con possibilità di ingresso fino alle 8.30) alle 17.30 (con possibilità di restare anche solo mezza giornata, pranzo escluso).

07:30 Accoglienza

08:30 Attività sportive e ludiche

10:15 Merenda (frutta)

10:30 Attività sportive e ludiche

12:15 Termine attività

12:30 Pranzo

13:15 Relax, attività ricreative e laboratori

15:00 Attività sportive e ludiche

16:15 Merenda (dolce)

16:30 Attività sportive e ludiche

17:00 Fine attività

17:30 Attesa per il rilascio

ISCRIZIONI E COSTI – L’iscrizione costa 25 euro. Il costo di una settimana con la formula mezza giornata (fino alle 12.30, pranzo escluso, è di 70 euro, pranzo escluso (se prenotato entro il 3 giugno, altrimenti 80 euro).

Il costo di una settimana, giornata completa, pranzo incluso, è di 100 euro se prenotata prima del 3 giugno, altrimenti 110 euro.

La quota comprende:

Assicurazione Marsh e Uisp

Pranzo (per chi lo fa)

Merenda il mattino (frutta) e pomeriggio (dolce/salato)

Kit abbigliamento sportivo

Animazione e laboratori

Attività sportive

Istruttori laureati in scienze motorie – ISEF

Assistenti istruttori altamente qualificati (tutor dei progetti scolastici Scuola Attiva Kid’s, Sport e Salute e Marche in movimento)

Attestato di partecipazione, Premi e Medaglie per tutti

Sono previsti sconti per fratelli/sorelle.

Per informazioni telefonate alla segreteria Tel. 339. 8943306 | Tel. 3472835046 | E-mail: [email protected]

Per iscrizioni accedere direttamente al link del sito:

https://yfit.it/centro-estivo-macerata-yfit-form-contatti-2/