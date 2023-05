Occupa l’appartamento di un senegalese residente nell’anconetano, denunciato un 41enne tunisino. Si era appropriato, forzando e danneggiando la porta di ingresso, dell’abitazione che si trova al quinto piano dell’Hotel House approfittando dell’assenza del proprietario che però una volta saputo dell’occupazione lo ha denunciato alle forze dell’ordine.

I carabinieri della compagnia di Civitanova sono intervenuti nel fine settimana a Porto Recanati e su strada per un servizio coordinato di controllo del territorio. L’operazione ha portato in totale alla denuncia di tre persone, una segnalazione per un giovane assuntore di stupefacenti e un Daspo urbano con foglio di via nei confronti di una donna.

Oltre alla denuncia per occupazione di edificio i militari hanno denunciato anche un 18enne fermano che ha rifiutato di fornire le proprie generalità ai carabinieri tentando di sottrarsi al controllo. Il giovane infatti alla vista delle divise ha prima cercato di fuggire e poi, fermato, ha strattonato e inveito contro il personale dell’Arma. Dovrà pertanto anche rispondere di resistenza a pubblico ufficiale.

Carabinieri anche lungo le strade per la prevenzione dei reati legati alla guida in stato di ebbrezza: nel corso dei controlli alla circolazione è stato denunciato un 32enne civitanovese alla guida con un tasso alcolemico nel sangue superiore al limite consentito. Per lui anche il ritiro della patente. Un 26enne della provincia di Macerata è stato invece segnalato come assuntore in quanto durante una perquisizione trovato in possesso di circa due grammi di hashish. La droga è stata sequestrata.

Infine, nei confronti di una donna di 33 anni di Civitanova, già nota per ripetuti episodi di disordini e disturbo all’interno di edifici pubblici e locali, è scattato il provvedimento di natura preventiva di divieto di accesso alle aree urbane (Dacur) per un anno. In totale sono stati controllati complessivamente 65 veicoli, identificate 98 persone ed accertate 32 violazioni al codice della strada per mancato uso delle cinture di sicurezza, utilizzo di telefoni cellulari durante la guida, omessa revisione periodica.