Celebrazione del 209° anniversario della fondazione dell’Arma dei carabinieri, cambia la viabilità a Macerata. Il comandante della Polizia locale Danilo Doria ha firmato un’ordinanza relativa alla regolamentazione temporanea della circolazione stradale valida per il 30 maggio, dalle 8 alle 13. In piazza Vittorio Veneto, è previsto il divieto di sosta con rimozione coatta eccetto autorizzati e il divieto di transito, eccetto autorizzati, durante le prove per la manifestazione, con direzione obbligatoria a sinistra in via Padre Matte Ricci per i veicoli provenienti da via Santa Maria della Porta e direzione obbligatoria dritti tra via Domenico Ricci e via XX Settembre per i veicoli provenienti da via Gramsci. Il 5 giugno, dalle 8 alle 14: è previsto, in piazza Oberdan, via XX Settembre (fino a via Domenico Ricci) e via Domenico Ricci, il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto autorizzati e veicoli della Croce rossa mentre in piazza Vittorio Veneto il divieto di sosta, eccetto autorizzati e il divieto di transito, dalle ore 10 alle ore 12,30, eccetto autorizzati, durante la manifestazione, con direzione obbligatoria a sinistra in via Padre Matteo Ricci per i veicoli provenienti da via Santa Maria della Porta e direzione obbligatoria dritti tra via Domenico Ricci e via XX Settembre per i veicoli provenienti da via Gramsci.

Inoltre il Comune fa sapere che in seguito alla proclamazione dello sciopero nazionale da parte delle organizzazioni sindacali per venerdì il trasporto pubblico urbano potrà subire delle modifiche.