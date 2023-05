Schianto sotto la pioggia lungo la superstrada: automobilista scende e si mette a fare segnalazioni perché la sua vettura è in mezzo alla carreggiata dopo l’incidente.

È successo intorno alle 19,30 di oggi, poco prima dell’uscita di Serrapetrona, in direzione mare



Probabilmente a causa delle forti piogge che sono cadute nel pomeriggio, un po’ a macchia di leopardo in provincia, il conducente di una Opel si è schiantato contro il guardrail. La sua vettura, che ha riportato molti danni, è poi rimasta bloccata in mezzo alla carreggiata. Il conducente, che non è rimasto ferito, ha subito messo il triangolo e visto che la vettura si trovava ferma dopo una semicurva ha iniziato a fare segnalazioni agli automobilisti che stavano arrivando usando la pettorina catarifrangente che è obbligatorio tenere in auto. Sul posto alle 20 è arrivata una pattuglia della polizia stradale.

(Fr. Mar.)