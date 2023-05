Svau e Pro loco di Civitanova si mobilitano per le popolazioni alluvionate della Romagna. Le due associazioni hanno risposto all’appello e alla richiesta di aiuto da parte dei comuni di Bagnocavallo e Faenza per la consegna di prodotti di prima necessità.

Servono acqua, prodotti per l’igiene personale e domestica, alimenti per bambini e a lunga conservazione. Non occorre per ora abbigliamento. Tutta la merce raccolta sarà consegnata alle associazioni locali dei due comuni che provvederanno alla distribuzione agli sfollati che ancora non sono potuti rientrare nelle loro abitazioni dopo l’alluvione della scorsa settimana.

A consegnare il materiale sarà lo Svau. La consegna può essere effettuata direttamente al centro di raccolta in via Colombo 532 di fianco alla farmacia IV Marine. Il magazzino è aperto dalle 10 alle 18.