Si è spento ieri sera all’hospice di Macerata Marco Tomasselli, dopo aver combattuto otto anni contro un tumore. Operaio in un suolificio, aveva 47 anni e abitava nella frazione di Passo San Ginesio. In lutto il piccolo borgo dell’entroterra. Lascia la moglie Rosy, che aveva sposato circa un anno fa in Comune, la madre Giovanna e il padre Guerrino.

La famiglia ringrazia l’hospice per le cure rivolte a Marco negli ultimi giorni della sua vita. Un anno fa si era operato, poi il nuovo peggioramento. Ma lui ha sempre avuto lo sguardo positivo verso il futuro. Proprio come testimonia l’amico Leonardo Campugiani, consigliere comunale di San Ginesio. «Marco pensava già all’estate. Andavamo spesso al mare insieme, gli piaceva stare con gli amici. Con due in particolare era molto legato, Michela Montanari e Mirko Calvà. Amava fare attività all’aperto, come la sua grande passione: la pesca. Era una persona solare, cordiale, gentile, non diceva mai una parola fuori luogo. Nonostante la malattia ha continuato a vivere pienamente la vita e a lavorare, la fabbrica lo ha sempre aiutato e gli è sempre stata vicina».

La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria Pietas di Passo Ripe San Ginesio, delle onoranze funebri Muzi. Il funerale si svolgerà domani alle 15 nella chiesa di Passo San Ginesio.