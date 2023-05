Prende un paio di forbici e ferisce al braccio l’ex marito: denunciata. I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi a Mogliano (la notizia si è appresa oggi). Tra due ex coniugi era scoppiata una lite legata alla gestione della figlia. Durante il litigio la donna ha preso un paio di forbici e con quelle ha aggredito l’ex consorte, ferendolo ad un braccio. Nell’abitazione sono intervenuti i carabinieri della locale stazione. L’uomo è stato curato e ha riportato 7 giorni di prognosi. Per la donna è scattata la denuncia per lesioni personali aggravate.