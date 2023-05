E’ stato aggredito da uno sconosciuto in centro poi, nel tentativo di fuggire, è caduto da un muretto.

Intervento nella notte, poco prima delle 4, in via San Cataldo, ad Ancona, per un tunisino di 34 anni che era stato picchiato da un’altra persona. Riuscito poi a scappare, una volta allontanatosi il suo aggressore, ha chiamato i soccorsi.

Sul posto sono accorse un’ambulanza della Croce Gialla con una Gazzella dei carabinieri del Norm. Arrivati sul luogo, militari e soccorritori hanno trovato l’extracomunitario con il volto tumefatto. L’uomo ha raccontato di essere stato picchiato da un connazionale che però, a suo dire, non conosceva né aveva mai visto.

Medicato sul posto, il 34enne è stato trasportato al pronto soccorso di Torrette per essere sottoposto alle cure del caso.

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per risalire all’identità dell’aggressore che si è poi dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

(redazione Ca)