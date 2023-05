Per mettere a segno un furto, hanno approfittato del fatto che il personale del ristorante di un noto chalet a Falconara, era impegnato a lavorare.

Così, nella serata di ieri, una o più persone sono riuscite a introdursi nel locale adibito a spogliatoio e, senza essere visti, una volta riusciti ad accedere, hanno iniziato velocemente a cercare cosa potesse esserci di valore da portare via, infilando le mani nei vestiti dei camerieri che in quel momento si trovavano in sala, ma con addosso la divisa.

Il raid è stato rapido ma ha lasciato le proprie tracce poiché, intorno alle 21, ci si è accorti che la stanza utilizzata per cambiarsi, era stata ‘visitata’.

Il ladro, o i ladri, erano riusciti non solo a portare via un centinaio di euro tenuti nel portafoglio di una cameriera e il bancomat, ma pure le scarpe del cameriere che avrebbe poi indossato nuovamente per tornare a casa una volta concluso il turno di lavoro.

Accortisi di quanto accaduto, hanno subito chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Falconara che hanno provveduto a raccogliere la denuncia e ad avviare le indagini del caso.