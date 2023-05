“Il pronto soccorso della solidarietà” della Croce Verde di Macerata per esprimere vicinanza con fatti concreti alle persone della Romagna colpite dall’alluvione ha aperto una raccolta fondi e la raccolta di beni necessari per gli alluvionati. In particolare servono: maglieria intima nuova (per uomo, donna e bambino); pannolini, pannoloni e assorbenti donna; stracci da pavimento spugne, scope e pale; prodotti per l’igiene personale (shampoo, bagnoschiuma e sapone liquido); alimenti in scatola a lunga scadenza (tonno, legumi, ecc.). Chi vuole può consegnare il materiale alla sede della Croce Verde in via Indipendenza 12.

Per quanti volessero effettuare un’offerta all’Iban: IT50A0849113400000120101669. Specificare la causale: ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA.