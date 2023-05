«Il leader deve essere un lampadiere, che illumina la strada per chi lo segue». Così Moni Ovadia ieri al salone internazionale del libro di Torino invitato dall’Università di Macerata per parlare di leadership e formazione insieme al rettore John McCourt e al filosofo e direttore del Dipartimento di Studi Umanistici Roberto Mancini.

È stato uno dei tre eventi organizzati dall’ateneo maceratese. Alla base degli approfondimenti proposti ci sono state alcune delle tematiche centrali negli studi e nelle ricerche dell’ateneo maceratese che trovano nelle pubblicazioni della casa editrice Eum il loro spazio di dialogo con la società e il territorio.

L’appuntamento con il Salone di Torino è ormai una tradizione per UniMc che vede in prima linea le edizioni Eum in rete con il coordinamento Upi (University press italiane). Quest’anno la novità è stata la presenza anche di uno stand tutto dedicato alle pubblicazioni delle principali sezioni di ricerca del Dipartimento di Studi Umanistici. Grazie al sostegno della Scuola di studi superiori e della Scuola di dottorato, è stato possibile organizzare per la prima volta anche un viaggio di visita per gli studenti.

A Torino sono arrivati anche i volumi freschi di stampa “La nostra libertà e la libertà degli altri”, che raccoglie i discorsi tenuti da Eleanor Roosvelt in diverse università americane e francesi fra il 1948 e il 1958. La pubblicazione arricchisce la collana “Prolusioni”, che ripropone interventi inediti e illuminanti di grandi personalità, «l’esempio di quello che può essere una università: un luogo di alta formazione che sappia dialogare con il mondo», ha detto il rettore John McCourt. E da alcune di queste grandi figure presenti nella collana è nato il confronto che ha visto protagonisti anche il politologo Vittorio Emanuele Parsi e Pino Donghi, specialista in comunicazione scientifica, introdotti dalla direttrice delle Eum Simona Antolini: Winston Churchill perse le elezioni appena dopo aver vinto la guerra; la pace la vinse il piano di George Marshall; e un ruolo non marginale lo ebbe “una” leader, Eleanor Roosevelt.

«La guerra – ha sottolineato Parsi – è una violazione dello stato di ordinarietà. In questo casi serve la persona giusta al momento giusto. Quando guardiamo Churchill vediamo l’eccezionalità di questa persona. In tempo di guerra bisogna prendere una quantità enorme di decisioni sotto pressione e contemporaneamente non perdere la rotta».

Nel corso dello stesso pomeriggio, infine, la Regione ha ospitato nel suo stand la presentazione del modello innovativo per gestire e valorizzare i parchi archeologici in un’ottica sostenibile, frutto del progetto europeo Transfer coordinato da Unimc: un’iniziativa sperimentata in sette parchi di altrettanti Paesi della regione Adriatico-Ionica e ora disponibile gratuitamente online sul sito delle Eum nel rispetto dei principi europei della scienza aperta. Con il rettore John McCourt, sono intervenuti il coordinatore del progetto e curatore della pubblicazione Roberto Perna, il direttore della Galleria nazionale delle Marche Luigi Gallo, in collegamento, e Daniela Tisi, dirigente settori beni e attività culturali della Regione Marche.