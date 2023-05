Poliziotti in congedo ricevuti dal nuovo questore di Macerata, Luigi Silipo. La delegazione della sezione Anps di Macerata, guidata dal presidente Giorgio Iacobone, e i vice presidenti Franco Subiaco, Alessio Pandolfi, Graziano Bocci e il presidente di Civitanova, Tommaso Galeone, ha incontrato il questore questa mattina.

L’incontro è durato circa un’ora ed i soci hanno avuto modo di illustrare l’organizzazione dell’Associazione e soffermarsi sulle attività svolte e quelle in programma. Il questore Silipo ha intrattenuto la delegazione con molta cordialità ed attenzione Ha risposto alle numerose domande che venivano poste, in relazione alla sua importante esperienza di polizia, acquisita operando in prima linea a Reggio Calabria, Torino e Roma dove ha diretto per sei anni e mezzo la Squadra mobile, un incarico davvero prestigioso e mai prima ricoperto per tanto tempo. «Tale circostanza – ha detto Giorgio Iacobone – è significativa del valore del questore Silipo e la cittadinanza maceratese può andare fiera della sua assegnazione qui».