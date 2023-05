Dopo cinque anni la Robur torna ad avere una prima squadra e ripartirà dalla Terza Categoria. Nella serata di presentazione della stagione 2023/2024, il presidente della società Simone Borgogna, assieme al vice don Francesco Galante e al responsabile tecnico Nicholas Staffolani, hanno illustrato ai ragazzi e alle famiglie presenti le novità per la scuola calcio e il settore giovanile ed hanno ufficializzato il ritorno in Terza Categoria.

«La strutturazione e lo scopo della Prima squadra – spiega la società – è però notevolmente diverso rispetto a quello di qualche stagione fa. Rappresenterà la prosecuzione naturale del settore giovanile, permettendo ai ragazzi in uscita dagli Allievi, che non troveranno sbocco in altre società, di avere la possibilità di continuare a giocare e divertirsi nella prima squadra bianconera. Per sottolineare e trasmettere un senso di coesione ed identità, la rosa della Terza Categoria sarà composta anche da alcuni allenatori del vivaio e da ex roburini. Nelle prossime settimane saranno presentati il mister, lo staff e i giocatori che andranno a comporre la rosa della prima squadra».