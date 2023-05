di Laura Boccanera

Compie un anno la delibera che riserva ai residenti di via Col di lana, a Civitanova, i parcheggi sulla strada. Dopo un anno di proteste da parte di chi vive nelle vie limitrofe (via Piave, via Vela, via Baracca, via Vallone, via Hermada, via Mazzini e corso Vittorio Emanuele), i cittadini tornano a far sentire la loro voce.

A nulla è servito l’incontro con il sindaco Fabrizio Ciarapica e la polizia municipale che aveva lo scopo di trovare una soluzione condivisa che consentisse ai residenti delle vie di riuscire a trovare parcheggio senza essere discriminati e costretti a fare centinaia di metri prima di riuscire a trovare un posto per l’auto.

«A tre mesi dall’incontro con il sindaco e il comandante dei vigili urbani, durante il quale gli stessi avevano promesso il loro impegno a trovare una soluzione – dicono i portavoce Marsilio Marsili, Enrica Chiarastella e Alessandro Mazzaferro – non abbiamo avuto ancora nessun riscontro. Nessuna motivazione plausibile abbiamo ricevuto all’incontro e nessuna soluzione per le immotivate penalizzazioni è seguita. Ieri in seguito alla mancanza di qualsiasi contatto formalmente dovuto da mesi, una delegazione di residenti si è recata in municipio senza trovare con chi poter parlare in modo approfondito del problema ormai da un anno a carico dei cittadini».

«In Comune – aggiungono – la delegazione non è stata ricevuta da alcun componente politico dell’attuale amministrazione, è solo stata data disposizione di lasciare recapiti per essere ricontattati. Quanto avvenuto è inaccettabile. La politica deve corrispondere alle esigenze generali della popolazione, il sindaco e la giunta non possono adottare scelte selettive che penalizzano una parte dei residenti».