Le Marche protagoniste a Times Square, il cuore pulsante di New York. Fino al 3 luglio, infatti, su grandi display diffusi in tutta l’area attraversata ogni giorno da oltre 450mila persone, sarà trasmessa la clip “Marche: Italy’s Best Kept Secret” (Marche: il segreto meglio custodito d’Italia), che racconterà le meraviglie del territorio.

Il nuovo spot, realizzato appositamente per l’estero dalla Regione Marche e da Visit Italy, ha già ottenuto più di mezzo milione di view sui social nei primi 15 giorni dal lancio. L’obiettivo, spiegano i promotori, «è intercettare sempre più viaggiatori internazionali, grazie all’incremento degli arrivi dall’estero registrati negli ultimi due anni e alle presenze di stranieri, che nel 2023 hanno raggiunto nella regione quota 1.714.808».

I brevi video della campagna che saranno trasmessi a Times Square sono stati creati per mostrare la bellezza e l’autenticità delle Marche, con il desiderio di far scoprire a tutti gli spettatori il patrimonio culturale, la natura incontaminata, la cucina tipica e l’ospitalità della regione.