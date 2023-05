Perde il controllo dell’auto e finisce contro la rotatoria della lancetta sul lungomare nord. Incidente attorno alle 2,15 a Civitanova dove un’Audi è finita fuori strada mentre transitava sul lungomare.

L’auto è finita sopra la rotatoria abbattendo il paletto, l’impatto ha fatto come da trampolino e provocato la carambola verso il marciapiede dove ha abbattuto segnaletica e palo della videosorveglianza. Dalle immagini si vede infatti l’arrivo della vettura e pochi secondi dopo il black out che ha mandato fuori uso anche altri impianti di videosorveglianza della stessa linea. Sul posto per la ricostruzione dell’accaduto la polizia stradale e i dipendenti comunali per la messa in sicurezza dell’area.

(l.b.)