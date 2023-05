di Marco Ribechi

Apre al pubblico il Museo del Cinema di Macerata ma già si preannuncia una guerra in Consiglio comunale. L’allestimento, che occuperà per i prossimi cinque anni i locali degli ex Magazzini Uto in vicolo Consalvi, vuole essere un tributo al mondo del cinema e all’analisi delle sue commistioni con l’arte in generale. Così come raccontato dai suoi ideatori, l’attore Enzo Storico e il regista Roberto Lippolis, l’idea di un museo che leghi cinema e territorio nasce in epoca di Covid: «L’intenzione è quella di raccontare il cinema attraverso i pittori – spiega Storico – ci sono molti attori e registi che dipingevano, tra questi ad esempio Pier Paolo Pasolini. Vogliamo fare un omaggio alle Marche e ai suoi artisti presenti sul territorio creando un percorso museale che sia interattivo, multimediale».

Nelle due stanze degli Uto, fino a poco tempo fa luogo pubblico di esibizioni e mostre temporanee oggi concesso di fatto ad uso esclusivo del museo, sono state allestite cinque postazioni multimediali dedicate ad una breve presentazione del museo, ad una breve introduzione alla storia del cinema, al rapporto tra cinema e arte nella pittura, nelle scenografie e nei suoi film più rappresentativi. Il museo è anche arricchito da pannelli grafici con articoli e bozzetti scenografici di grandi opere. Nella sala principale anche alcuni oggetti di storia del cinema, un proiettore, una lanterna magica e un carrello da regia. Ad ideare il Museo sono state una srl di Roma, la Ventitré srl, e un’associazione culturale non cittadina, l’Artensemble. «Abbiamo partecipato a un bando per utilizzare i fondi del terremoto – spiega Storico – il progetto è piaciuto alla Regione Marche ma, trattandosi di sostegni per il sisma, ovviamente avevamo bisogno di una sede nel cratere. Il comune di Macerata quindi, nell’assessore di Katuscia Cassetta (assente all’inaugurazione), ci ha proposto questo spazio in comodato d’uso per cinque anni. Una modalità simile al museo inaugurato ad Ascoli dove invece il nesso con il cinema è quello dei costumi».

Lo spazio dei Magazzini Uto, nato nel 2015 come luogo espositivo per la città di Macerata e già sede di importanti iniziative, ora sarà fruibile il sabato dalle 14 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 19. Tra le iniziative che saranno proposte, periodiche e su prenotazione, anche le celebrazioni per i 50 anni dall’uscita nelle sale di alcuni film importanti e immortali, tra cui, per l’anno 1973, Amarcord, Polvere di stelle, L’esorcista, La stangata, Papillon, La grande abbuffata, Jesus Christ Superstar, e altri. L’escape room a tema cinema, i visori Vr ed eventuali incontri a tema e con ospiti. È inoltre presente un piccolo negozio con i gadgets di Cinecittà. «Siamo disposti a collaborare con altre associazioni che vorranno portare progetti in questo spazio – concludono gli organizzatori – non vogliamo essere percepiti come estranei».

Una collaborazione offerta gentilmente per uno spazio che, però, fino all’insediamento del museo era ad uso pubblico e che ora invece vede il comodato d’uso per un’associazione che ne deterrà le chiavi per cinque anni in via esclusiva. Associazione che poco ha a che fare con il territorio e con il cratere. Proprio per questi motivi la consigliera d’opposizione Stefania Monteverde (leggi l’articolo), vicesindaca della giunta Carancini quando lo spazio è stato recuperato dall’oblio, chiede risposte all’attuale giunta, in particolare riguardo i criteri di assegnazione per cui non è stato effettuato alcun bando. A questo proposito è già stata presentata una mozione che sarà discussa al prossimo consiglio comunale.