Si parlerà di medicina olistica e della totalità dell’essere umano, dall’ultima molecola alla sfera più alta dell’espansione spirituale della coscienza, nell’incontro pubblico organizzato da studio “Il Faro – per il benessere olistico della persona” e associazione “Contro Comunicazione ets”, per sabato 20 maggio, alle 18, nella sala del Consiglio del Comune di Civitanova. Il dibattito dal titolo: “I fiori dell’anima e la via della guarigione olistica” è promosso dal presidente della Commissione Cultura e Turismo del Comune di Civitanova Gianluca Crocetti, che interverrà nel corso del convegno patrocinato dalla città.

L’incontro ospiterà relatori ed esperti di medicina olistica, quali Paolo Lissoni, medico oncologo ed endocrinologo esperto di Pnei (psico-neuro-endocrino-immunologia) e teologo; Nicoletta Merli, naturopata e counselor; Giovanni Gravili, presidente associazione “I nodi d’amore ODVO”, i quali metteranno in luce le tecniche delle medicine energetiche che agiscono a livello vibrazionale, con la funzione di fissare i cambiamenti dell’intero corpo energetico sul piano fisico.

«Sono onorato di avere con noi grandi personalità, professori, dottori e ricercatori, anime evolute e particolarmente illuminiate, che con la loro passione, impegno, studio e dedizione e con una visione aperta a 360 gradi della sfera umana e del nostro potenziale, ci aiutano a trovare le chiavi dell’equilibrio, del benessere, della salute in armonia con l’universo e nell’amore – ha detto Crocetti. Abbiamo tutti una grandissima opportunità per sensibilizzare e risvegliare le nostre coscienze sull’approccio della cura e della guarigione, nonché uno stimolo per ritrovare ognuno di noi la propria identità spirituale in un mondo che quotidianamente ci trascina nell’oscurità. Queste persone rappresentano per noi grandi fari di luce. Ho avuto modo di conoscere il dottor Paolo Lissoni e la dottoressa Nicoletta Merli eh ho ritenuto giusto poter elargire anche gli altri l’esperienza positiva che ho vissuto». Lissoni è medico, nonché teologo, considerato il padre della Pnei, Psico Neuro Endocrino Immunologia. A coordinare gli interventi ci sarà il giornalista Luca Marani. In apertura, il sindaco Fabrizio Ciarapica porterà i saluti dell’Amministrazione comunale. Ingresso libero