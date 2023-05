Trovato dai colleghi privo di coscienza, soccorso un operaio edile di 65 anni. E’ successo in un cantiere a Visso.

L’uomo, intorno alle 16 di oggi pomeriggio, è stato trovato a terra dai colleghi. Era privo di coscienza, quando si è ripreso era in stato confusionale. Soccorso dal 118 è stato trasportato all’ospedale di Camerino. L’uomo ha riportato un trauma cranico e un politrauma. Si trova ricoverato in prognosi riservata, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, per svolgere gli accertamenti, sono intervenuti gli ispettori dello Spsal dell’Ast. La dinamica di quanto accaduto è in via di ricostruzione. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri.

Si tratta del quarto incidente sul lavoro in provincia nelle ultime 48 ore.